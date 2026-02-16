FaZe Clan kronet Six Invitational 2026-mestere

HQ

Med tanke på hvordan laget ikke akkurat har vært en ukuelig styrke i sesongen 2025-26 av Rainbow Six: Siege X esports, kan det overraske deg å høre at FaZe Clan har steget til kremen av avlingen, forsvart tittelen og blitt kronet til 2026 Six Invitational-mester.

Dette resultatet kom etter å ha beseiret Team Secret i gårsdagens store finale, et resultat som gikk 3-1 i favør av FaZe Clan, og som også har sett laget bli kronet back-to-back Six Invitational-mestere. Det blir også stadig vanskeligere å tvile på FaZe Clan på denne store scenen, ettersom laget ble nummer to i 2024-turneringen og endte på tredjeplass i 2022-arrangementet ... Med denne formkurven, er det for tidlig å antyde at en trippel kan skje i februar 2027?

Resultatet betyr at FaZe Clans lag drar tilbake til Brasil med trofeet nok en gang, men også ytterligere 1 million dollar i premiepenger. Åh, og et massivt mål på ryggen, da nå vil alle ønske å ta et skudd på de nåværende Rainbow Six-kingene.