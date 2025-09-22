FaZe Clans Call of Duty League-team forlater offisielt Atlanta og ommerker til FaZe Vegas

HQ

Etter at Vegas Falcons forlot Las Vegas for i stedet å flytte til Riyadh, Saudi-Arabia, har Call of Duty League -lag fått muligheten til å flytte til Sin City og gjøre krav på underholdningshotspotet for sine egne.

Det tok ikke lang tid før noen slo til, da varemerker så godt som bekreftet at Atlanta Faze ville forlate Georgia for i stedet å flytte til Nevada, som en del av en rebranding til FaZe Vegas. Dette er nå bekreftet.

Det ikoniske røde og svarte laget skifter til et lilla og svart fargeskjema, alt ettersom det gjør seg klar for en gjenfødelse i den kommende CDL-sesongen 2026. Men det var ikke alt, da lagets liste også ble bekreftet, med noen få kjente navn som kommer tilbake og nå blir støttet av noen nye talenter.

FaZe Vegas lagene ser ut som følgende :



Jovan "04" Rodriguez



Jordan "Abuzah" François



Zachary "Drazah" Jordan



Chris "Simp" Lehr



Med James "Crowder" Crowder som trener igjen



Spørsmålet er om FaZe Vegas kan oppnå samme suksess som tidligere, spesielt uten vidunderbarnet McArthur "Cellium" Jovel i troppen.