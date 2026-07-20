FaZe Vegas knuser OpTic Texas i finalen i « Call of Duty League 2026 Championship Weekend

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Selv om OpTic Texas klarte å krysse mållinjen i Major IV i slutten av juni og endelig vinne en turnering i Call of Duty League-sesongen 2026, har organisasjonen ellers gjort det til en vane å nå Grand Finals for så å tape disse kampene... Det skjedde i Major II, Major III og til og med Minor II, og nå legger det texanske laget årets største andreplass til denne listen: Championship Weekend.

Ja, alle snakker om « FaZe Vegas, som knuste « OpTic Texas i Championship Weekend-finalen med 5–2 – et resultat som til en viss grad speiler vinnerfinalen også, der de to lagene møttes og « FaZe Vegas kom ut på topp der også.

Dette resultatet betyr at FaZe Vegas drar hjem med 800 000 dollar i premiepenger, men også 2026-trofeet og retten til å bli foreviget som seierherre i CDL-æraen med « Call of Duty: Black Ops 7, ettersom neste sesong skal spilles på Call of Duty: Modern Warfare IV.

Det bør også nevnes at det ikke var «brudepike»-resultatet til OpTic Texas som var den store overraskelsen under Championship Weekend, men snarere det som rammet Los Angeles Thieves. Den LA-baserte organisasjonen tapte begge sine åpningskamper og var blant de første lagene som ble slått ut, til tross for at de vant Major III denne sesongen og også kom på andreplass i Major IV.

Når det gjelder når vi neste gang får se konkurransepreget Black Ops 7-action, vil Esports World Cup arrangere sin turnering basert på spillet mellom 5. og 9. august, hvoretter det blir pause frem til den nye CDL-sesongen, som sannsynligvis starter vinteren 2026.