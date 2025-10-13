FBC: Firebreak underpresterer selv etter Remedys store oppdatering

HQ

Det er vanskelig å komme tilbake etter et lunkent førsteinntrykk. FBC: Firebreak gjorde ikke spillerne fornøyde da de først plukket det opp, og selv om Remedy har gjort mye for å prøve å reparere det forholdet, presterer spillet fortsatt dårlig.

Dette kommer fra Remedy selv, da utvikleren i en fersk investormelding nevner at salget ikke har nådd interne mål. "29. september ga Remedy ut den første store oppdateringen med tittelen Breakpoint for FBC: Firebreak, som brakte betydelige endringer i spillets kjerneopplevelse. Til tross for forbedrede spiller- og salgstall etter oppdateringen, har ikke salget nådd Remedys interne mål," står det i meldingen.

"Remedy innregner en ikke-kontant nedskrivning av aktiverte utviklingskostnader og allokerte kjøpte publiserings- og distribusjonsrettigheter knyttet til FBC: Firebreak. Mens vi balanserer fremtidige investeringer i tittelen, fortsetter vi å utvikle og forbedre spillet i tråd med vår oppdaterte langsiktige salgsprognose," sier administrerende direktør Tero Virtala.

Vi kan forvente mer data når Remedy publiserer sin forretningsgjennomgang for tredje kvartal i slutten av oktober, men akkurat nå ser det ikke bra ut for FBC: Firebreak eller flerspillerspill generelt hos utvikleren. Med spill som Control 2, Max Payne-nyinnspillingene og mer som fortsatt er under arbeid hos Remedy, er det mange sjanser til å tjene penger, men et streiftog inn i det mettede co-op skytespillområdet har vist seg å være et feiltrinn etter tingenes utseende.