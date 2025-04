FBC: Firebreak lanseres på PC og konsoller i juni

HQ

Remedy Entertainment Remedy har nettopp bekreftet den nøyaktige lanseringsdatoen for sitt kommende kooperative førstepersons skytespill for tre spillere FBC: Firebreak. Dette uortodokse spillet, som foregår i Control -universet, kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass og PlayStation Plus på dag én, allerede 17. juni.

Datoen ble bekreftet i en livestream som også viste frem en ny jobb kalt Hot Fix, i tillegg til å vise frem noe av Paper Chase og Sticky Ricky action, som vi fikk fortelle deg om nylig i vår omfattende forhåndsomtale.

Men dette var ikke alt. Remedy benyttet også anledningen til å bekrefte at FBC: Firebreak vil få en Deluxe Edition ved lansering. På toppen av standardversjonen som koster $39.99/€39.99/£32.99, vil Deluxe Edition sette fansen tilbake $49.99/€49.99/£39.99 (eller en oppgradering som koster $10.00/€10.00/£7.00 for de som allerede har fått tak i standardversjonen), og vil inkludere følgende :



"The Firestarter" Premium Voice Pack



"Blyantskytteren" Premium stemmepakke



Firestarter rustningssett, Apex Revision (hjelm, kroppspanser, hansker)



Skinnet til den svidde rest av en dobbeltløpet hagle



Gyllen ildbryterspray



Hemmeligstemplet rekvisisjon: "Firestarter": En samling med 36 kosmetiske gjenstander som kan låses opp, inkludert våpenskinn, sprayer og rustningssett



Remedy Vi avsluttet denne informasjonsutblåsningen med å bekrefte at spillet vil bli utvidet med to nye jobber senere i 2025, samt ytterligere støtte planlagt for 2026, og at alt spillbart innhold etter lanseringen vil være gratis for alle spillere.

Vil du sjekke ut FBC: Firebreak i juni, og vil du ta tak i en Deluxe versjon av spillet?