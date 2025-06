FBC: Firebreak når 1 million spillere

HQ

Det har vært en trøblete lansering for Remedy Entertainment, ettersom FBC: Firebreak har blitt møtt med en rekke problemer som har krevd at den finske utvikleren raskt har måttet innføre løsninger. Men det ser ut til at selv om det har vært problemer, har fansen vært ivrige nok til å gi spillet en sjanse, ettersom det nå er rapportert at Firebreak har blitt spilt av mer enn én million personer.

Dette kan riktignok ikke tas som en referanse for salg, ettersom tittelen i begynnelsen har vært tilgjengelig gjennom tjenester som PlayStation Plus og Game Pass, men det er likevel en imponerende prestasjon.

Når vi snakker om å nå milepælen, sier Remedy: "Vi vet at det fortsatt ligger mye arbeid foran oss, og vi er supermotiverte for det. Vi har mange spennende ting på gang

for Firebreak-spillere! Mer om det snart."