FBC: Firebreak støtter nå talechat på tvers av plattformer, men Rogue Protocol Major Update blir forsinket til 2026

Litt gode og dårlige nyheter for fans av Remedy Entertainment's FBC: Firebreak i dag. I et Steam-blogginnlegg bekrefter den finske utvikleren at i den siste oppdateringen for samarbeidstittelen kan du nå snakke med andre spillere på forskjellige plattformer gjennom stemmechat, ettersom stemmechat på tvers av plattformer er aktivert for spillet.

Men med godt kommer også noe dårlig, ettersom det også avsløres at den planlagte Rogue Protocol Major Update nå kommer senere enn forventet, ettersom den har blitt forsinket til 2026, i januar for å være nøyaktig.

Remedy forklarer at årsaken ganske enkelt er at den "fortsatt trenger litt mer tid" for å fullføre oppdateringen, men at når den kommer, vil den introdusere en ny spillmodus kalt Endless Shift. Når det gjelder hva dette vil tilby, er målet å gå inn i kollapsende sektorer på Oldest House for å holde linjen mot Hiss så lenge som mulig, med det å være en horde-lignende opplevelse som "slipper deg og teamet ditt inn i en forseglet arena der bølger av fiender blir tøffere for hver runde."

Remedy lover at Endless Shift vil inneholde "sine egne eksklusive belønninger, og noen av de mer merkelige ødeleggelsene du får i modusen, blir med deg, noe som betyr at du kan bruke dem når du spiller neste Crisis fra Crisis Board, og koble den nye spillmodusen til hovedspillet på en kul måte."

Når det gjelder mer om modusen, forklarer utvikleren ganske enkelt at dette er alt den har å dele for nå.