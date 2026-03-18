FBC: Firebreak vil ikke motta flere større innholdsoppdateringer

Å si at FBC: Firebreak var et vellykket prosjekt for Remedy Entertainment er kanskje å strekke strikken for langt, ettersom samarbeidsspillet debuterte med et middelmådig antall spillere og middelmådige anmeldelser, i tillegg til et ganske tynt innholdstilbud. Det sistnevnte punktet skulle løses med oppdateringer som bringer nye aktiviteter og slikt, men dette har tydeligvis ikke fungert for å bringe et publikum til spillet, ettersom Remedy nå i hovedsak har avsluttet arbeidet med tittelen.

I en pressemelding nevnes det at den store Open House-innholdsoppdateringen som nettopp har debutert, faktisk vil være det siste store innholdstillegget til FBC: Firebreak, og at selv om spillet vil forbli online og fullt spillbart, bør vi ikke forvente at noe nytt innhold blir introdusert fremover.

Med denne endringen i tankene senker Remedy prisen på FBC: Firebreak, med basisspillet nå satt til £ 16,74 / € 19,99 og Deluxe Edition til £ 26,74 / € 29,99. I tillegg er det innført et Friend's Pass som betyr at alle eiere av spillet kan ønske en venn velkommen uten at vedkommende trenger å kjøpe en kopi av spillet.

Når vi ser på hva Open House-oppdateringen bringer til bordet, blir vi fortalt at den "legger til fem nye arenaer inspirert av steder fra Control til Endless Shift-modus: Kafeteria, Aircon Room, Ranger HQ, Turntable og Ritual Lobby.Det inkluderer også en lang rekke forbedringer av spillingen og balansen som skal gjøre kampene tydeligere, smidigere og mer fleksible."

Er du overrasket over disse beslutningene fra Remedy, eller er det på tide at FBC: Firebreak blir lagt på is?