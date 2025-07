FBC: Firebreaks første store oppdatering kommer i september

HQ

Remedy FBC har ikke fanget lynet i en flaske med FBC: Firebreak, i hvert fall ikke ennå. Spillet fikk en middels mottakelse av både kritikere og fans, og selv om spillertallene viste at det passerte en million spillere relativt nylig, var det noen som stilte spørsmål ved integriteten til tallene på Steam. Likevel er Remedy en utvikler som ikke pleier å sette sin ære i å komme ut av portene som en utslitt greyhound for så å forsvinne, men heller spille det lange spillet, slik de gjorde med Alan Wake 2, som etter en god stund nå utelukkende genererer inntekter for den finske utvikleren. Kanskje FBC: Firebreak også vil følge etter.

Vi sier dette fordi Remedy nå har kunngjort når den første store oppdateringen for FBC: Firebreak kommer, og hva den vil inneholde. Oppdateringen kommer på en ikke annonsert dato i september, og vil introdusere en ny jobb og nye måter å spille på.

Som kunngjøringsinnlegget forklarer, vil sistnevnte i det minste tilby en forbedret ombordstigningsprosess og et spillbart opplæringsnivå, bedre våpen, flere våpenalternativer, mer strømlinjeformet og intuitiv våpenprogresjon, pluss enklere måter å få tilgang til Jobs og innholdet i disse Jobs også.

På den nye Job forklarer Remedy "Denne første store oppdateringen vil bringe en helt ny jobb inn i Firebreak, som krever at spillerne identifiserer og eliminerer og forhåpentligvis ikke spiser muggstammer ved hjelp av noe som internt kalles "sushitoget" ... men mer om det senere. Dette vil inkludere et nytt håndlaget nivå, tre soner, en ny statuseffekt, to fiender til å håndtere, og alt det andre du kan forvente av en ny jobb."

Remedy lover også at denne oppdateringen "markerer begynnelsen på en langsiktig plan for å utvide og forbedre FBC: Firebreak," og dermed følge i skoene til Alan Wake 2.