FBI advarer mot potensiell iransk dronetrussel mot California

FBI har utstedt en advarsel til politiet i California om at "Iran kan forsøke et droneangrep på vestkysten som gjengjeldelse for USAs militære angrep", ifølge en bulletin som ABC News har gjennomgått. I varselet ble det bemerket at Iran angivelig planla å sende opp ubemannede luftfartøyer fra et uidentifisert fartøy utenfor USAs kyst, selv om detaljer om tidspunkt, mål og metoder fortsatt er ukjente.

Advarselen kommer samtidig som spenningen i den pågående konflikten mellom USA og Iran eskalerer, og Iran gjennomfører gjengjeldelsesangrep i hele Midtøsten. Myndighetene i California, inkludert guvernør Gavin Newsoms kontor og Los Angeles Sheriff's Department, har økt sikkerhetstiltakene og patruljeringen, særlig rundt religiøse steder og offentlige institusjoner, for å beskytte lokalsamfunnene.

Eksperter fremhever også den generelle bekymringen for dronetrusler, blant annet fra meksikanske narkotikakarteller, som kan utgjøre en risiko for amerikansk personell og sivile. Selv om scenariet ikke er bekreftet, understreker etterretningstjenestene at forhåndslagret utstyr eller sovende celler i utlandet potensielt kan bli aktivert, noe som understreker viktigheten av beredskap på lokalt og føderalt nivå.