FBI kunngjør at de har forhindret et potensielt terrorangrep i Michigan i Halloween-helgen

FBI har kunngjort at de har foretatt flere arrestasjoner og avverget et potensielt terrorangrep som var planlagt i Halloween-helgen i Michigan.

"I morges avverget FBI et potensielt terrorangrep og arresterte flere personer i Michigan som angivelig planla et voldelig angrep i løpet av Halloween-helgen", skrev FBI-direktør Kash Patel på X. Det ble ikke gitt noen eksakt informasjon om antall arrestasjoner, men Seb Gorka, seniordirektør for terrorbekjempelse i Det hvite hus, sa at myndighetene hadde stoppet et "jihadistisk terrorplott i Detroit", tidsbestemt til halloween "når uskyldige barn skal kose seg med knask eller knep".

Disse arrestasjonene kommer måneder etter arrestasjonen av Ammar Said i mai i fjor, en mann fra Michigan som ifølge Associated Press var mistenkt for å ha planlagt et angrep på et amerikansk militæranlegg i Detroit på vegne av Den islamske staten, og som ble pågrepet av FBI-agenter undercover.

"Takk til mennene og kvinnene i FBI og politimyndigheter overalt som står vakt 24/7 og knuser vårt oppdrag om å forsvare hjemlandet", fortsatte Patel. FBI insisterer nå på at det ikke lenger er noen trussel.