FBI offentliggjør nye bilder av Charlie Kirks skytter

HQ

Jakten på den bevæpnede mannen som drepte den konservative aktivisten Charlie Kirk fortsetter inn i sin tredje dag, og myndighetene har offentliggjort nye bilder av en mann som ble sett på flukt fra åstedet ved Utah Valley University. Myndighetene sier at personen, iført caps og solbriller, ble sett forlate hustaket der det dødelige skuddet ble avfyrt, før han gikk inn i et skogsområde der en rifle senere ble funnet. Til tross for tusenvis av tips har etterforskerne ennå ikke bekreftet noe motiv, selv om drapet har forsterket bekymringen for økningen i politisk motivert vold. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!