FBI-sjef saksøker The Atlantic etter rapporter om at han har et alkoholproblem som kan "kompromittere nasjonal sikkerhet"

FBI-direktør Kash Patel har gått til injuriesøksmål mot The Atlantic etter at en artikkel, forfattet av Sarah Fitzpatrick, som også er saksøkt, rapporterte at Patel hadde alkoholproblemer. Artikkelen ble publisert på fredag med tittelen "Kash Patels uberegnelige oppførsel kan koste ham jobben", og ble senere redigert til "The FBI Director Is MIA" i nettversjonen.

Artikkelen er basert på mer enn to dusin anonyme kilder, og beskriver at Patels "iøynefallende beruselse og uforklarlige fravær", der han har flyttet møter "og forsinket tidssensitive beslutninger som er nødvendige for å fremme etterforskningen" på grunn av "alkoholpåvirkede netter", har skremt tjenestemenn i FBI og Justisdepartementet. Det rapporteres også at Patels "uberegnelige oppførsel" setter den nasjonale sikkerheten i fare, og at han har brutt Justisdepartementets etiske regler, er utilgjengelig i nødstilfeller og lar alkohol påvirke sine offentlige uttalelser, ifølge CNN.

Patel sier til Reuters at historien er en løgn, og sier "de fikk vite sannheten før de publiserte den, og de valgte å trykke usannheter likevel", og krever 250 millioner dollar i erstatning i et søksmål som er anlagt ved US District Court i District of Columbia. "De saksøkte står selvsagt fritt til å kritisere ledelsen i FBI, men de gikk over den lovlige grensen ved å publisere en artikkel full av falske og åpenbart fabrikkerte påstander som var utformet for å ødelegge direktør Patels omdømme og drive ham fra embetet", heter det i klagen.

Mediet sier at de "står ved vår rapportering om Kash Patel, og vi vil forsvare The Atlantic og våre journalister mot dette grunnløse søksmålet". Artikkelen har til og med et sitat av Patel, der han sier at "I'll see you in court - bring your checkbook".