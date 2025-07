FC Barcelona annonserer sin andre nye spiller i sommerens overgangsvindu

HQ

FC Barcelona har annonsert sommerens andre nysignering (etter å ha annonsert keeper Joan García, fra rivalklubben Espanyol). Han er ikke en veldig kjent spiller sør i Europa, men han har vært en av de mest lovende spillerne fra de nordiske ligaene: Roony Bardghji, 20 år gammel høyre kantspiller fra København.

Bardghji, 20 år gammel, født i Kuwait av syriske foreldre, men bosatt i Sverige siden han var 6 år, representerer Sveriges U21-landslag. Men etter å ha spilt på svenske lag i ungdomstiden, gikk han til København FC som 14-åring. Nå skal han spille for FC Barcelona frem til 2029.

"Denne høyrevingen er kjent for sin dyktighet, hurtighet og målfarlighet, egenskaper som gjør ham til et stort potensial for fremtiden", sier klubben i en uttalelse. "Som kantspiller er Bardghji kjent for sine en-mot-en-ferdigheter, sin evne til å drible forbi motstandere og sin effektivitet foran mål. Hans tilstedeværelse på høyrekanten kan derfor utgjøre en forskjell og gi mer dynamikk".

Dessverre for ham vil det å spille i samme posisjon som Lamine Yamal, som nettopp har fylt 18 år og signerer en kontrakt frem til 2031 denne uken, sannsynligvis bety at Bardghji stort sett vil bli brukt som innbytter. Han har imidlertid sjansen til å øke sin allerede imponerende troféliste, som inkluderer tre danske ligatitler og to danske klubbmesterskap, og har scoret 15 mål og levert én assist siden han kom til hovedlaget i 2022.