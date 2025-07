FC Barcelona avlyser vennskapskamp i Japan "på grunn av alvorlige kontraktsbrudd"

HQ

FC Barcelona er i ferd med å starte pre-season med noen vennskapskamper. Den første skulle spilles på søndag i Japan mot Vissel Kobe (den tidligere klubben til Barça-legenden Andrés Iniesta). Men "på grunn av alvorlige kontraktsbrudd fra arrangørens side" har kampen blitt avlyst.

Klubben gikk ikke inn på detaljer, men ifølge spanske As betalte ikke promotoren det lovede beløpet, så klubben bestemte seg for ikke å dra. Og resten av kampene i Asia, i Sør-Korea, mot FC Seoul (31. juli) og Daegu FC (4. august) kan bli "justert" med mindre "visse betingelser blir oppfylt av promotoren".

FC Barcelona var forventet å tjene rundt 15 millioner euro på disse tre vennskapskampene i Asia, etter å ha gjennomført en pre-season i USA i en årrekke. Men hvis forholdet til arrangøren brytes, må de "in extremis" finne en ny arrangør for å spille noen vennskapskamper neste uke. Vennskapskamper i forsesongen er et stort økonomisk løft for enhver klubb, men de har også sportslig interesse, ettersom trenerne, i dette tilfellet Hansi Flick, kan begynne å eksperimentere med nye taktikker og la de nye spillerne (som Marcus Rashford) bli vant til laget.