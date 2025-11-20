FC Barcelona ba Lewandowski om å slutte å score mål på slutten av 2022/23-sesongen

HQ

Robert Lewandowski kom til FC Barcelona i 2022 og hjalp Barça med å vinne sin første LaLiga-tittel på fire år med sine 23 mål, noe som gjorde ham til "pichichi" eller toppscorer i turneringen. Han ble imidlertid bedt av klubben om å slutte å score mål ... slik at klubben ikke skulle måtte betale en bonus til Bayern München, hans tidligere klubb.

Det har den polske spissen avslørt i sin biografi "Lewandowski. Prawdziwy' ('Lewandowski. Den ekte'), skrevet av Sebastian Staszewski. Ifølge ham møtte Robert noen Barcelona-ledere to dager før sesongslutt, og sa: "Robert, vi trenger at du slutter å score mål i de to siste kampene". Fotballspilleren ble lamslått, for ingen hadde noen gang spurt ham om noe sånt (via Marca).

Hva var årsaken? Barcelona ble tvunget til å betale Bayern en bonus på 2,5 millioner hvis spilleren scoret 25 eller flere mål. Klubben var allerede matematisk mester, og Lewandowski vant uansett Pichichichi-tittelen, så alt gikk deres vei. Og spilleren adlød og scoret ikke i de to kampene...

Spilleren snakker tilsynelatende mye om den prekære økonomiske situasjonen for klubben, ettersom han husket at da han spurte hvorfor det var så lite variasjon i maten, sa klubbens kokk at de "måtte spare penger".