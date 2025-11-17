FC Barcelona bekrefter offisielt returdatoen til Camp Nou stadion
Barça spiller endelig igjen på Camp Nou førstkommende lørdag.
FC Barcelona har offisielt kunngjort at den etterlengtede og lenge forsinkede returen til Camp Nou endelig vil skje neste lørdag, under ligakampen mot Athletic Club, klokken 16:15 CET. Klubben hadde forventet å gjenåpne stadion, som fortsatt er under bygging, mye tidligere i år, og senere i september, men ble nektet tillatelse av rådhuset i Barcelona.
Klubben bestemte seg da for å vente til de fikk tillatelsen til å åpne 45 401 seter, fase B, som vil bli plassert i hele Lateral-området, tribunen og det sørlige målet (det endelige stadionet vil ha mer enn 105 000 seter).
Fra nå av vil Barcelona spille hjemmekampene sine på Camp Nou i LaLiga, blant annet Barcelona mot Alavés den 29. november og Barcelona mot Atlético Madrid den 2. desember. Klubben vil forhandle med UEFA for å få tillatelse til også å spille de resterende kampene i Champions League - ligafasen på Camp Nou.
Sist gang laget spilte med stadion helt åpen var 28. mai 2023. Den sommeren begynte renoveringsarbeidene, og klubben spilte på Montjuic stadion, stadion fra OL i 1992, som eies av byen. Arbeidene på Camp Nou forventes å fortsette frem til 2026 eller lenger.