FC Barcelona bekrefter returdato for stadion Spotify Camp Nou etter renovering

FC Barcelona har bekreftet at Camp Nou kommer tilbake. Stadionet i Barcelona, som nå sponses av Spotify, har vært under oppussing i to år, men arbeidene er kommet så langt at det kan spilles fotballkamper der fra og med 10. august 2025, akkurat i tide til LaLiga-starten helgen 15.-17. august.

De to siste årene har klubben spilt på Lluís Companys Olympiastadion, som ble brukt under OL i 1992, på lån fra Barcelona by. Men stadionet har en mindre kapasitet enn Camp Nou, 55 000 tilskuere, noe som nesten vil bli doblet med det ferdige Camp Nou, som vil kunne romme 105 000 tilskuere.

Denne kapasiteten vil imidlertid ikke være nådd når fansen kommer tilbake til stadion til sommeren, ettersom arbeidene vil fortsette på andre deler av stadion, inkludert et nytt tredje nivå, den doble VIP-ringen, takinstallasjonen og den siste finpussen på forskjellige innvendige områder, samt byutviklingen av stadionområdet rundt.