FC Barcelona ble dobbelt eliminert i Europa: ut av Euroleague med bare ett poeng

Tirsdag 6. mai var en tragisk dag for Barcelona. Ikke bare ble de eliminert fra Champions League i en 4-3-semifinale mot Milan, der Inter scoret i det 93. minutt: Noen timer tidligere ble de eliminert fra Euroleague, den øverste europeiske basketballturneringen ... også med bare ett poeng.

Barcelona, som gjorde seg fortjent til å være blant de fire siste i sluttspillet etter å ha blitt nummer fem i den ordinære sesongen, kjempet hardt mot Monaco (nummer fire) og tok sluttspillet, en serie med best av fem kamper som startet med et 2-0-tap, til 2-2, noe som førte til at utslagskampen måtte avgjøres i den femte og siste kampen.

Og dessverre, til tross for en veldig jevn kamp med opptil 15 sjanser på resultattavlen, bommet Barcça på forsøket "remontada" og mislyktes i siste minutt, 85-84. Hadde de vunnet, ville Barça vært det første laget på 25 år i Euroleague som nådde Final Four etter å ha tapt de to første kampene i sluttspillet.

Til slutt blir det den regjerende mesteren Panathinaikos, Fenerbahce, Olympiakos Pireus og AS Monaco som reiser til Abu Dhabi 23.-25. mai for å delta i Final Four. Real Madrid tapte også i sluttspillet i forrige uke.