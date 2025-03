FC Barcelona er det første laget som kvalifiserer seg til kvartfinalene i Champions League takket være supporterfavorittene Yamal og Raphinha

HQ

FC Barcelona har (som forventet) sikret seg billetten til kvartfinalen i Champions League, etter å ha slått Benfica fra Lisboa 3-1 i Montjuic, 4-1 sammenlagt. En kamp som ble innledet med et minutts stillhet til ære for lagets lege, som uventet gikk bort forrige lørdag. Laget ønsket å dedikere seieren til den høyt verdsatte legen, og dominerte kampen fra start, uten å slappe av til tross for at de hadde ett måls forsprang fra det første oppgjøret i forrige uke.

Benfica, som ikke klarte å score i det første oppgjøret til tross for at de spilte med en mann mer, scoret i Barcelona: en heading ett minutt etter det første Barça-målet av den argentinske spilleren Nicolas Otamendi (37). Men supporterfavorittene Lamine Yamal og Raphinha avviste alle sjanser. Yamal, med sine 17 år og 241 dager, ble den yngste spilleren noensinne til å score og assistere i samme kamp i Champions Leagues historie. Og den brasilianske stjernen Raphinha, som er i ferd med å bli en av de fremste kandidatene til den neste Ballon d'Or, scoret to ganger. Han har allerede scoret 11 mål i turneringen, og nærmer seg dermed Messis rekord på 14 mål i Champions 2011-12.

I kvartfinalen venter enten Lille eller Borussia Dortmund: Hvem som blir Barcelonas rival, avgjøres onsdag ettermiddag.