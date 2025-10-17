FC Barcelona får endelig tillatelse til å åpne Camp Nou, men må vente lenger nå

HQ

FC Barcelona har i et år forsøkt å gjenåpne stadionet Spotify Camp Nou for publikum, som fortsatt er under oppussing (og ikke vil være helt ferdig før i 2027), men åpningen har blitt forsinket litt etter litt, til det punktet at det brøt ut spenninger mellom fotballklubben og byen, da byens tjenestemenn ikke ga dem tillatelsen til tross for at klubben insisterte på at det var "det sikreste stadionet i Spania".

Nå har byen, ifølge EFE, endelig gitt FC Barcelona tillatelse til å gjenåpne stadionet for fansen (kun 27 000 seter er tilgjengelige). Dette betyr imidlertid ikke at de kommende lokaloppgjørene til Barça vil bli spilt der, ettersom klubben tidligere denne måneden ombestemte seg og bestemte seg for å vente litt til, til de får en ny lisens som gjør at de kan ta imot 45 000 tilskuere.

Ifølge klubbkilder fra RTVE forventer de at tillatelsen vil komme i tide til Liga-kampen mot Athletic Club den 23. november.

I mellomtiden vil det å spille på Lluís Companys Olympiastadion, med en høyere kapasitet, gi klubben mer inntekter, til tross for at de betaler lånet til Barcelona by. Når det ferdigstilte stadionet åpner igjen, vil det ha plass til 105 000 tilskuere, noe som er et av de største i verden.