FC Barcelona får to tilbakeslag fra UEFA før Champions League-duellen mot Atleti

I de siste timene før den avgjørende kampen mellom Atlético de Madrid og Barcelona i Champions League, mens Lamine Yamal hypet i"LeBron James-modus", ba manageren i den katalanske klubben UEFA om å sjekke gresset på Metropolitano Stadium, hjemmebanen til Atleti, fordi han mente det var for høyt.

Ifølge AS observerte Hansi Flick mandag at gresset var for høyt, og ba UEFA-tjenestemenn om å sjekke det. Det ble ikke sendt noen offisiell forespørsel til UEFA utover Flicks ord, men UEFA undersøkte saken, og etter å ha målt gresset tirsdag morgen, fant de ut at det er 26 millimeter langt, fire under det maksimalt tillatte, 30.

Klage på dommeren erklært "uakseptabel" av UEFA

Men det er ikke det eneste tilbakeslaget Barcelona har fått i formiddag, da UEFAs kontrollorgan for etikk og disiplinærsaker svarte på Barças formelle klage på en dommeravgjørelse (et straffespark som ikke ble dømt på Marc Pubill da han tok tak i ballen med hendene): UEFA erklærte protesten for å være "uakseptabel".

FC Barcelona antydet i sin klage at det er et mønster av "ubegripelige dommeravgjørelser" som har skadet laget "og skapt en klar dobbeltmoral og hindret dem i å konkurrere mot andre klubber på like vilkår". UEFA avviser protesten.

Kampen mellom Atlético de Madrid og FC Barcelona, med et samlet resultat på 2-0 i favør Atleti, spilles kl. 21:00 CEST, 20:00 BST i kveld, samtidig med en duell mellom Liverpool og PSG, der de røde må overvinne det samme målunderskuddet.