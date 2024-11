FC Barcelona fyller 125 år i dag: Slik kan du se jubileumsgallaen

HQ

FC Barcelona feirer i dag sitt 125-årsjubileum. Et vakkert tall for klubben som ble grunnlagt 29. november 1899 og som har blitt et av Europas beste lag på alle måter: trofeer, innflytelse og anerkjennelse i verden.

For å feire det har klubben organisert en jubileumsgalla, som finner sted i dag på Gran Teatre Liceu, og som vil bli sendt gratis på 3Cat og Barça One, den gratis streamingplattformen som ble lansert tidligere i år.

Den halvannen time lange gallaen starter kl. 19.30 norsk tid (en time mindre i Storbritannia), med et pre-show fra kl. 18.30 på den røde løperen. Spesielle gjester, fra nåværende og tidligere Barcelona-spillere og -trenere, representanter for institusjoner og kjente Barça-fans vil være på scenen. Fansen kan til og med stemme på sin favoritthymne til 125-årsjubileet på Socis-appen.

Personer som Johan Cruyff, Pep Guardiola, Leo Messi, Andrés Iniesta eller Xavi Hernández har blitt legender i Barças historie. En annen legende, Ronaldinho, spilte faktisk en vennskapskamp i går sammen med andre Barcelona- og Real Madrid-spillere, og scoret et spektakulært frispark.