FC Barcelona går inn i blockchain med Barça.Pass, en ny Web3-plattform med NFT-er

HQ

FC Barcelona er en av fotballklubbene som investerer mest i blockchain, NFT-er og Web3. Nylig kunngjorde klubben opprettelsen av Barça.Pass, en ny digital lommebok og Web3-plattform, laget av Futureverse, det samme selskapet som har som mål å skape en "Readyverse" med forfatteren av Ready Player One, og gjøre den fiktive dystopien til en urovekkende virkelighet.

Barça.Pass, som er tilgjengelig for mer enn 11 millioner brukere med en eksisterende Barça-ID, gjør det mulig å lage offisielle FC Barcelona-avatarer, som kan tilpasses med lagdrakter og tilbehør, og lagre og administrere digitale samleobjekter basert på blokkjedeteknologi. Plattformen vil også være "en inngangsport" til å utforske andre Web3-spill, apper og metavers, valgt av klubben, der brukerne kan bruke sine digitale eiendeler. Det inkluderer tilsynelatende et fremtidig mobilt racingspill laget av den katalanske klubben, ifølge BlockWorks.

Aaron McDonald, medstifter og administrerende direktør i Futureverse, sier at denne plattformen er spesielt ment for "millioner av Barça-fans over hele verden som aldri har hatt sjansen til å gå på kamp eller kjøpe offisielt utstyr", og tror at disse NFT-ene vil være "like meningsfulle", mens Jordi Mompart, direktør for data og innovasjon i FCBC, legger til at dette "er det første skrittet mot å bygge FC Barcelonas metaverse".