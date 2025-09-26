FC Barcelona står overfor to fornuftige skader i de neste kampene

HQ

Hansi Flick må klare seg uten to av sine mest betrodde spillere i de neste kampene. Under 3-1-seieren over Oviedo torsdag kveld ble den brasilianske spissen skadet, og måtte byttes ut med Robert Lewandowski. Og fredag morgen pådro Joan García seg også en skade.

Nyheten er kunngjort av Jijantes (via Mundo Deportivo), fortsatt ubekreftet av klubben, men det ser ut til at ingen av dem vil være tilgjengelige for de tre neste kampene. Barcelona spiller mot Real Sociedad søndag 28. september, og mot PSG i Champions League onsdag 1. oktober, og mot Sevilla 5. oktober.

Etter det blir det en ny landslagspause (noe som betyr at García ikke vil bli innkalt til det spanske landslaget), og begge kan komme tilbake til kampen mot Girona 18. oktober. Hansi Flick må bruke Wojciech Szcsensy, som var den faste keeperen i store deler av forrige sesong. Den gode nyheten er at Lamine Yamal og Alejandro Balde har blitt friske og forventes å være tilbake til de neste kampene.