FC Barcelona inngår strategisk avtale med Den demokratiske republikken Kongo

FC Barcelona kunngjorde nok et av sine uventede og noe merkelige samarbeid. I går ble det kunngjort at den andre drakten for de neste tre sesongene vil bære Kobe Bryant-logoen, i et samarbeid med Nike. I dag har vi fått vite om enda en sponsor ... selv om de fleste aldri vil legge merke til det.

Den katalanske klubben har inngått et fireårig samarbeid med regjeringen i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) "med mål om å fremme fotball, idrettskultur og fred". Emblemet til "R.D. Congo - Coeur d'Afrique" vil være på baksiden av treningstrøyene de neste fire sesongene frem til 2028/29. Kun på treningstrøyene.

I bytte vil FC Barcelona tjene 40 millioner euro (ti per sesong). Klubben vil også skape noen aktiviteter for barn og voksne i Den demokratiske republikken Kongo, som leirer, klinikker og treningsprogrammer. I Barcelona, på Espai Barça, kan besøkende forvente en utstilling som viser kongolesisk kunst.