FC Barcelona kan bli La Liga-mestere allerede denne dagen

Etter noen hektiske uker i Barcelona kan Futbol Club Barcelona bli ny LaLiga-mester i løpet av denne midtukekampen. Blaugrana har hatt sine opp- og nedturer de siste dagene. Utelukkelsen mot Inter Milan, da de nesten var på randen av å nå finalen i Champions League, var et hardt slag for spillerne og fansen.

Men med kunngjøringen av samarbeidet med Travis Scott, så det ut til at alt tok seg opp igjen. De eksklusive skjortene ble utsolgt på bare noen få timer, og arrangementet på Les Tres Xemeneies, med legender som Thierry Henry, Patrick Kluivert og Ronaldinho, fikk fansen i godt humør igjen. Og hvis vi legger til seieren i Montjuïc mot Merengues, var det en fantastisk uke.

Men situasjonen er som følger: Barça og Madrid er adskilt med sju poeng, med henholdsvis 82 og 75 poeng. Med ni poeng igjen å spille om, kan Culers bli mestere av ligakonkurransen denne uken, med to mulige alternativer for å gjøre dette til en realitet.

De kan bli mestere i dag

Som du kanskje vet, tar Real Madrid imot Mallorca på Santiago Bernabeu i dag. Los Merengues må ta alle tre poengene for å tvinge Barcelona til ikke å starte dagen som mestere. Selv om laget fra hovedstaden er favoritter, vil ikke Jagoba Arrasates lag gjøre det lett for dem å holde liv i sine sjanser til å spille europeisk fotball.

Culers er favoritt til å vinne

I mellomtiden besøker Barça i dag sine andre erkefiender, et byderby mot RCD Espanyol. Laget som trenes av Manolo Gonzalez ønsker å bekrefte sin deltakelse i neste sesongs ligakonkurranse. Selv om de for øyeblikket er utenfor nedrykksplassene, kan et nederlag i Cornellà komplisere oppgaven. Hvis blaugrana vinner i Cornellà, vil de bekrefte sin rolle som mestere i La Liga 2024-25.

For to sesonger siden vant Xavi Hernández' Barcelona ligatittelen på RCDE Stadium, noe som utløste en invasjon av banen og en scene man sent vil glemme, der Barça-spillerne løp til garderobene for å unngå mulig aggresjon fra perico-fansen.

Hvordan tror du utfallet av denne ligakampen blir? Får vi en ny mester, eller må vi vente til neste søndag?