FC Barcelona knuser Newcastle 7-2 og kvalifiserer seg til kvartfinalen i Champions League

HQ

FC Barcelona kvalifiserer seg til kvartfinalen i Champions League og revansjerer seg fra forrige ukes svake prestasjon i det første oppgjøret med 7-2 (9-3 sammenlagt) over Premier League-laget på Camp Nou: To scoringer av Raphinha og Lewandowski, og Lamine Yamal, Marc Bernal og Fermín López sørget for at det sto 2-2 i første omgang, før et straffespark scoret av Yamal forandret alt rett før pause.

Lamine Yamal etterlignet Neymar jr. sin feiring da han ble den yngste spilleren noensinne til å score 10 mål i Champions League, og også den yngste til å score i to knockoutkamper i Champions League på rad. Samtidig la Robert Lewandowski Newcastle til listen over 41 lag han har scoret mot i sin karriere i Champions League, ifølge Fabrizio Romano.

Barcelona bekrefter kvalifisering og nok et Premier League-lag biter i gresset, etter Chelsea og Manchester City i går er det bare Arsenal som er kvalifisert. I kveld får vi se om Tottenham og Liverpool kan gjøre comeback mot Atleti og Galatasaray.