FC Barcelona kronet ligamester for 28. gang

FC Barcelona er kåret til LaLiga-mestere med to kamper igjen. Og de gjorde det på samme måte som forrige gang i 2023: et derby i Cornellà de Llobregat, mot sine lokale erkefiender, RCD Espanyol, i en 2-0-seier med mål av Lamine Yamal og Fermín. Det er deres 28. ligatittel, den første siden 2023, og selvsagt den første med Hansi Flick, som på ett år har forvandlet et lag i en bølgedal til en ustoppelig vinnermaskin: Liga, Copa og Supercopa.

Denne gangen, i motsetning til for to år siden, feiret ikke spillerne på banen til sine rivaler, en som fortsatt risikerer nedrykk med to kamper igjen. Spenningen var høy allerede før kampen, og ting ble verre da en bil krasjet inn i en folkemengde i nærheten av stadion før kampstart. 13 personer ble skadet, ingen av dem i alvorlig tilstand, og sjåføren ble senere arrestert.

I stedet for å gni seg foran "Pericos", ba Hansi Flick dem om å gå tilbake til garderoben. På fredag vil en stor feiring finne sted i Barcelonas gater. Og Barça har fortsatt to kamper igjen: Søndag mot Villareal blir det stor fest på Montjuic.