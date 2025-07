FC Barcelona lanserer draktsett som hyller Kobe Bryant og erstatter Nikes logo med 'Kobe Sheath'

HQ

Kobe Bryants arv vil leve videre på et av de mest uventede stedene: FC Barcelonas sekundærdrakt. Klubben har nettopp bekreftet at den katalanske klubbens andre draktsett for de neste tre sesongene (frem til 2027/28) vil erstatte Nike-logoen med 'Kobe Sheath', sverdet i slire-logoen som identifiserer Kobe Bryant-merket.

Bryant var en tilhenger av Barça og møtte ofte spillere når han besøkte Barcelona eller laget spilte i USA. Trøyen har en slangeskinnstruktur i 3D-relieff i silikon, som en hyllest til "Black Mamba", som også er brukt på Barça-merket. Fargene er en hyllest til Bryants lag i NBA, inkludert den svarte shortsen med persisk fiolette detaljer.

Samarbeidet med Nike "har som mål å utvide innflytelsen fra 'Mamba Mentality' og inspirere nye generasjoner av idrettsutøvere både på og utenfor banen". Spillerne vil bruke den nye drakten for første gang i vennskapskampen mot FC Seoul i Sør-Korea torsdag 31. juli, og drakten lanseres offisielt i Barças butikk i dag, tirsdag 29. juli.