FC Barcelona lanserer Ed Sheeran-trøyer til Clásico i oktober

HQ

FC Barcelona har inngått et samarbeid med Ed Sheeran, og i morgen 15. oktober lanseres en spesialutgave av trøyen med logoen til "Play", hans åttende album som ble sluppet 12. september, på trøyen. Damelaget vil bruke den 19. oktober i en LigaF-kamp mot Granada CF, og herrelaget vil bruke den 26. oktober i sesongens første Clásico mot Real Madrid på Bernabéu.

Barça, som sponses av Spotify, har tidligere gjort lignende samarbeid med The Rolling Stones, Coldplay, Rosalía eller Drake. Trøyen vil bli solgt fra i morgen, 15. oktober, begrenset til 1899 enheter i kampkvalitet, og en annen enda mer eksklusiv kolleksjon på bare 22 enheter signert av startspillerne fra både herre- og damekampene, og til og med 11 trøyer signert av Ed Sheeran selv.

Andre produkter, som en livsstilskolleksjon, vil være rimeligere, med t-skjorter, et skjerf og en genser.

FC Barcelona vil også gi ut en spesialutgave av Barça Matchday-spillelisten på Spotify, kuratert av Ed Sheeran, med sanger "valgt for å motivere spillere og fans i forkant av kampen". "Eds sanger har vært en del av spillelisten vår i garderoben i lang tid, så det er veldig spesielt å se det nye albumet hans på trøya vår til El Clásico", sier Robert Lewandowski.

"Å se mitt nye album, Play, på Barça-trøyen er et av de øyeblikkene jeg nesten ikke kan tro. Jeg har elsket fotball hele livet, så det å bringe musikken min til en så ikonisk scene og dele den med fans over hele verden betyr mye for meg", la Sheeran til.

Er du en fan av Ed Sheeran? Kommer du til å prøve å få tak i en av hans spesialutgaver av Barça-trøyene?