FC Barcelona lider nok et tilbakeslag med den forsinkede gjenåpningen av stadion

FC Barcelona kommer ikke tilbake til Spotify Camp Nou denne helgen. Forsinkelsene i arbeidet med stadion fortsetter, og til tross for klubbens insistering (som inviterte noen journalister til stadion i morges) har den fortsatt ikke fått lisensen fra Barcelonas byråd. Uten den vil klubben spille søndagens kamp på Olympiastadion Lluís Companys i Montjuïc, der klubben har spilt de to siste sesongene.

Klubben hadde tidligere annonsert at stadionet skulle gjenåpnes i tide til inneværende sesong i august. Etter å ha misset flere tidsfrister nekter klubben å oppgi en dato, men i morges sa klubbens visepresident at de håpet de ville få godkjenningen fra rådhuset i ettermiddag, at de hadde levert alle papirer og sa til og med at det var "det sikreste stadionet i Spania".

Under et nylig besøk på byggeplassen oppdaget imidlertid medlemmer av de kommunale myndighetene og sikkerhetsstyrkene flere utbedringsproblemer, og av hensyn til "strenghet" og "sikkerhet" er det for øyeblikket ikke mulig å gjenåpne Spotify Camp Nou.

Sitat på RTVE, sa brannsjefen i Barcelona at det er mangler i evakueringsrutene. "Vi har oppdaget elementer som påvirker sikkerheten. De påvirker først og fremst evakueringsrutene. Disse elementene må fikses slik at folk som går til stadion kan gjøre det trygt. Slik at en normal utgang kan gjennomføres i samsvar med kravene i den opprinnelige planen. Vi har oppdaget elementer som må rettes opp før vi kan gi lisens".

Når Spotify Camp Nou åpner igjen, vil det bare være 27 000 sitteplasser tilgjengelig. Arbeidene vil fortsette, og taket på stadion vil ikke bli bygget før mot slutten av sesongen 2026/27.