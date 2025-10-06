FC Barcelona lider sitt verste nederlag i Hansi Flick-æraen og mister ligaledelsen til Real Madrid

HQ

FC Barcelona gikk på sitt første tap i LaLiga, og sitt andre tap totalt i sesongen ... rett etter tapet mot Paris Saint-Germain i Champions. Barça falt 4-1 mot Sevilla, det største tapet siden Hansi Flick tok over laget for ett år siden. Troppen hadde noen viktige fravær (Raphinha, Lamine Yamal, Gavi, Fermín, Joan García), men Hansi Flick fant ingen unnskyldninger.

Sevilla spilte mye mer aggressivt og fant mange sjanser i løpet av de første tretti minuttene til å knuse Barça. I stedet klarte Marcus Rashford, en av de få reddende tingene fra Barcelona, å score 2-1 rett før pause, og mange forventet at det skulle bli nok et av Barças comebacks (som har sluppet inn det første målet til motstanderlaget i tre kamper på rad).

Lewandowski hadde sjansen til å utligne senere, men bommet på straffen, og Sevilla kompenserte i løpet av de siste fem minuttene for alle sjansene de hadde gått glipp av i første omgang. Spillerne drar på landslagspause etter å ha mistet ledelsen i LaLiga en uke etter å ha vunnet den tilbake fra Real Madrid, som vant sin kamp forrige helg. Sevilla ligger på sjetteplass, med like mange poeng som Atlético de Madrid.