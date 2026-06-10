FC Barcelona nekter å betale for Marcus Rashford, og spilleren vil returnere til Manchester United

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Marcus Rashford gjorde et stort inntrykk i sin første sesong med FC Barcelona... som kanskje blir hans siste. Nye rapporter sier at FC Barcelona har bestemt seg for ikke å betale Manchester United det krevede beløpet på 30 millioner euro for å kjøpe spilleren etter låneperioden, og derfor vil Rashford returnere til den engelske klubben når hans nåværende kontrakt utløper 30. juni.

Det foreligger ingen offisiell uttalelse ennå, men som Mundo Deportivo påpeker, har den engelske spilleren slettet alle referanser til Barça på sine sosiale medier, og beskriver seg ikke lenger som en Barcelona-spiller, men kun for det engelske landslaget. Klubben ønsker imidlertid fortsatt å beholde Rashford, så dette er ikke slutten på historien, selv om den katalanske klubben vurderer å signere en ny spiss for å erstatte Robert Lewandowski: Julián Álvarez er deres drøm, men prisen på ham har steget etter at Real Madrid kom i veien...

For å gjøre det må de først selge noen dyre spillere, som Raphinha, som er en ettertraktet spiller i Saudi-Arabia.