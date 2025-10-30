FC Barcelona ønsker å spille en vennskapskamp i Peru i julen, men kolliderer med fotballforbundet

HQ

Etter avlysningen av Miami-kampen mellom Barça og Villarreal (med sistnevnte som "vertskap"), ser FC Barcelona etter nye alternativer for å tjene raske penger og løfte klubben som sliter økonomisk. Og ett av dem kan være å spille en vennskapskamp i Peru i juleferien.

FC Barcelona er fristet: De vil tjene rundt sju-åtte millioner euro, mindre enn hva de ville ha vunnet i Miami, men det er bedre enn ingenting. Klubben trenger desperat penger, ettersom de ofte har problemer med å signere nye spillere på lovlig vis for å overholde Financial Fair Play-reglene.

Men å sende laget til Peru for å spille en vennskapskamp bare for at klubben skal tjene noen raske penger, høres ikke ut som den mest spennende ideen for spillerne, som er utsatt for en overbelastning av kamper i alle turneringer ... og mange lider av skader: Klubben har for øyeblikket åtte skadde spillere i ulike grader av restitusjon, med Lewandowski og Dani Olmo nær retur, men med Pedri i ferd med å bli satt på sidelinjen i en og en halv måned.

Og det er et annet hinder: AFE, fotballforbundet i Spania, som krever at spillerne har rett til juleferie, og forbyr klubbene å be dem om å spille mellom 23. desember og 3. januar hvert år (inkludert disse årene), som rapportert av Sport. Og med tanke på at Barça har en ligakamp planlagt helgen 20.-21. desember, vil det være vanskelig for dem å finne en passende dato før den 23. desember.