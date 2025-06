FC Barcelona risikerer sanksjoner fra UEFA, inkludert poengtrekk i Champions League

HQ

FC Barcelonas problemer med Financial Fair Play er ikke begrenset til Spania. Klubben risikerer alvorlige sanksjoner fra UEFA som trer i kraft i neste utgave av Champions League, på grunn av gjentatte brudd på Financial Fair Play-regelverket. UEFA hevder nemlig at den katalanske klubben feilrapporterte inntektene knyttet til TV-rettighetene i 2022. De ble ilagt en bot på 500 000 euro, som klubben forsøkte å anke til Idrettens voldgiftsrett (TAS på fransk), men mislyktes.

Det skriver The Times, som også melder at Chelsea og Aston Villa også er under etterforskning for lignende anklager, selv om sanksjonene i disse tilfellene vil være mindre strenge, ettersom det ikke er snakk om gjentatte lovbrudd.

I 2022 inkluderte klubben under ledelse av Joan Laporta salget av 10 % av TV-rettighetene som "andre driftsinntekter", mens de skulle ha blitt deklarert som "fortjeneste fra tap av immaterielle eiendeler", som ikke kan beregnes i henhold til Financial Fair Play. Til tross for advarsler fra UEFA og en sanksjon som de på det tidspunktet håpet å anke, fortsatte de å gjøre det.

Sanksjonene som Barça kan få i neste Champions League

Sanksjonene kan omfatte en større pengebot (boten på 500 000 euro ble beskrevet som "mindre"), men de kan også bety en redusert troppsstørrelse (slik at man får lov til å signere færre spillere i turneringen) eller til og med poengtrekk i neste utgave. I tilfellet Chelsea og Aston Villa vil det kun dreie seg om en pengebot. En avgjørelse vil bli tatt denne måneden.