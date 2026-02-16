FC Barcelona sender brev med kritikk av "gjentatte åpenbare dommerfeil, mange til skade for klubben"

HQ

FC Barcelona tapte 4-0 mot Atlético de Madrid i Copa del Rey i forrige uke, noe som inkluderte en stor dommerkontrovers da VAR underkjente et mål av Barcelona, som ville ha betydd 4-1 i det 52. minutt, etter syv minutters overveielse ... fordi den halvautomatiske offsideteknologien ikke virket.

Avgjørelsen har gjort klubben rasende, og tre dager senere sendte FC Barcelona et brev til Det kongelige spanske fotballforbundet (RFEF) og den tekniske dommerkomiteen (CTA), der de "uttrykte sin dype bekymring over den gjentatte anvendelsen av reglene", med henvisning til "mangel på konsistens i disiplinære kriterier, motstridende kriterier i håndballhendelser og opphopning av betydelige feil".

"FC Barcelona fordømmer eksistensen av ulike avgjørelser angående identiske handlinger, spesielt når det gjelder disiplinære sanksjoner", sa klubben, en bevegelse som ikke skiller seg fra den fortsatte kritikken mot dommerne fra Real Madrid for ett år siden. "Denne forskjellen skaper en følelse av dobbeltmoral, som er uforenlig med prinsippene om rettferdighet, likhet og rettssikkerhet som skal styre konkurransen."

Klubben snakker spesielt om "inkonsekvensen i tolkningen av håndballer i straffefeltet, selv i kamper som dømmes av de samme dommerne", og mener at "FC Barcelona peker på de gjentatte åpenbare dommerfeilene gjennom sesongen, mange av dem avgjørende og til skade for klubben."

De ber til slutt om en snarlig gjennomgang av kriteriene som brukes for å "garantere ensartethet i dommeravgjørelser, likebehandling av alle klubber og troverdigheten og prestisjen til konkurransene".

Barça, som ikke har noen Champions League-kamper før i mars, spiller mandag kveld mot Girona i LaLiga for å gå tilbake til toppen av LaLiga etter Real Madrids seier mot Real Sociedad på lørdag. For øyeblikket ligger Barcelona to poeng bak Madrid, men dersom de vinner i kveld vil de være ett poeng foran.