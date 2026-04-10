FC Barcelona sender inn en formell klage til UEFA om en dommerfeil i Champions League

FC Barcelonas juridiske tjeneste har sendt inn en formell klage til UEFA på grunn av et straffespark som ikke ble blåst mot Atlético de Madrid i kvartfinalen i Champions League forrige onsdag. De viser til den kontroversielle håndballen til Marc Pubill, da han griper ballen med hendene inne i det lille feltet etter at keeper Muso hadde satt den i bevegelse.

"Klubben mener at dommeren ikke fulgte gjeldende lovverk, noe som direkte påvirket kampens forløp og resultatet. FC Barcelona forstår at denne avgjørelsen, sammen med en alvorlig mangel på inngripen fra VAR, representerer en stor feil", sier de i en uttalelse.

"Følgelig har klubben bedt om at det åpnes en etterforskning, tilgang til dommerkommunikasjonen, og der det er aktuelt, en offisiell erkjennelse av feilene og iverksettelse av relevante tiltak". Barça går lenger enn å betrakte dette som en engangsfeil, og insisterer på at de mener "dette ikke var første gang i de siste utgavene av UEFA Champions League at ubegripelige dommeravgjørelser har hatt en skadelig effekt på laget, skapt en klar dobbeltmoral og forhindret å konkurrere mot andre klubber på like vilkår."