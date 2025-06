FC Barcelona signerer ny keeper Joan García og skyver ter Stegen ut av klubben

HQ

FC Barcelona forsøker å bytte keeper. De stoler ikke lenger på Marc-André ter Stegen, som til tross for at han er deres mangeårige kaptein (den eneste gjenværende spilleren fra deres siste Champions League-tittel i 2015), mistet nesten hele sesongen på grunn av en skade, og det fryktes at hans prestasjoner vil bli dårligere etter hvert som han blir eldre (han er 33 år).

I stedet er García mye yngre (24), har prestert veldig bra i Espanyol i LaLiga i år ... og viktigst av alt, vil tjene en mye mindre lønn. Og klubben må telle hver eneste krone, ettersom de har hatt økonomiske problemer i Spania med hensyn til financial fair play... og nå også med UEFA.

I dag melder flere kilder i Spania at spilleren og begge klubbene er enige om signeringen, som er verdsatt til 25 millioner euro. Den muntlige avtalen inkluderte et løfte om at García skulle spille i Barça neste sesong, og avviste strategien om at han skulle lånes ut til andre klubber det første året. Det betyr dårlige nyheter for ter Stegen, som har sagt at han har tenkt å spille for Barça neste år... men klubben kan ha andre planer.