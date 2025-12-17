FC Barcelona sliter med å bryte Guadalajara-muren, men kvalifiserer seg til neste runde i Copa del Rey

HQ

FC Barcelona tok seg videre til åttedelsfinalen i Copa del Rey (den spanske cupen), men led mer enn forventet da det tok 75 minutter å score mot Deportivo Guadalajara, som til slutt vant 2-0.

Det var Andreas Christensen som endelig klarte å bryte muren, mot et lag som ga avkall på ballbesittelse (22%) for et tett og veldig effektivt forsvar, som nesten kjørte tålmodigheten til Hansi Flick, som måtte gjøre endringer og endte opp med å bruke Pedri, Koundé og Balde for å bringe litt klarhet på banen. Marcus Rashford og Lamine Yamal var i startoppstillingen, men ikke Lewandowski; Rashford scoret det andre målet.

Guadalajara fant likevel noen sjanser i de siste 15 minuttene for å få uavgjort, og Marc André Ter Stegen, i sin første kamp etter skaden, ble satt i arbeid. Flick sa imidlertid at Ter Stegen ikke kommer tilbake i målet, og Joan García vil fortsette å være startkeeper for de "større" kampene i fremtiden, så det kan ha vært den siste kampen til den tyske spilleren med Barcelona.

Den spanske cupen fortsetter med Real Madrid og Atleti på onsdag

I dag er det tid for Atlético de Madrid (mot tredjedivisjonslaget Atlético Baleares, 19:00 CET) og Real Madrid (mot tredjedivisjonslaget Talavera, 21:00 CET) å bestå Copa-testen: kamper der de er klare favoritter, mot mye lavere rangerte lag... noe som betyr at presset er høyere og at feil ikke tolereres.

Tirsdagens kamper bød på en annen overraskelse: Et lag fra førstedivisjon, Mallorca, ble eliminert av Deportivo de la Coruña, som har spilt i andredivisjon siden 2018. Den galiciske klubben var for ikke så lenge siden et av de sterkeste lagene i Spania, og vant Copa del Rey to ganger (siste gang i 2002, da de slo Real Madrid på Bernabéu) og vant LaLiga 1999/2000.