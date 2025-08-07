Norsk
FC Barcelona trekker tilbake Ter Stegens kapteinsverv etter den pågående krangelen

Den tyske målvakten hindret registreringen av hans kommende erstatter som målvakt.

Mens FC Barcelona feiret flere nominasjoner til Ballon d'Or 2025, kom klubben med en uttalelse angående situasjonen med Marc-André Ter Stegen, nå tidligere kaptein for laget, som har blitt fratatt tittelen etter å ha kommet på kant med klubben. Spilleren og klubben er i en åpen konflikt, ettersom klubben forsøkte å presse ham ut av laget... mens den tyske keeperen slo tilbake.

"FC Barcelona kunngjør herved at klubben, som følge av disiplinærsaken som er åpnet mot spilleren Marc-André ter Stegen, og inntil denne saken er endelig løst, har klubben, etter gjensidig avtale med den sportslige ledelsen og trenerteamet, besluttet å midlertidig trekke tilbake hans rolle som førstelagskaptein", skriver klubben.

Visekaptein Ronald Araújo, som signerte en kontrakt frem til 2031 etter å ha vært nær ved å forlate klubben, blir førstekaptein nå.

Dette kommer etter at Ter Stegen nektet, innenfor sine rettigheter, å gi sin tillatelse til å sende sine medisinske journaler til LaLiga. Dette betyr at FC Barcelona ikke kan avgjøre om fraværet hans etter ryggoperasjonen han gjennomgikk i forrige uke vil bli lenger enn tre måneder, og derfor ikke kan bruke deler av lønnen hans til å signere nye spillere, som den nye keeperen Joan García, i samsvar med Financial Fair Play-reglene.

Med andre ord, Ter-Stegen stopper, for tiden, lovlig registrere sine nye spillere til klubben. Nå vurderer FC Barcelona disiplinærtiltak mot spilleren.

FC Barcelona trekker tilbake Ter Stegens kapteinsverv etter den pågående krangelen
Cesar Ortiz Gonzalez / ShutterStock

