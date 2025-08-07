FC Barcelona trekker tilbake Ter Stegens kapteinsverv etter den pågående krangelen

HQ

Mens FC Barcelona feiret flere nominasjoner til Ballon d'Or 2025, kom klubben med en uttalelse angående situasjonen med Marc-André Ter Stegen, nå tidligere kaptein for laget, som har blitt fratatt tittelen etter å ha kommet på kant med klubben. Spilleren og klubben er i en åpen konflikt, ettersom klubben forsøkte å presse ham ut av laget... mens den tyske keeperen slo tilbake.

"FC Barcelona kunngjør herved at klubben, som følge av disiplinærsaken som er åpnet mot spilleren Marc-André ter Stegen, og inntil denne saken er endelig løst, har klubben, etter gjensidig avtale med den sportslige ledelsen og trenerteamet, besluttet å midlertidig trekke tilbake hans rolle som førstelagskaptein", skriver klubben.

Visekaptein Ronald Araújo, som signerte en kontrakt frem til 2031 etter å ha vært nær ved å forlate klubben, blir førstekaptein nå.

Dette kommer etter at Ter Stegen nektet, innenfor sine rettigheter, å gi sin tillatelse til å sende sine medisinske journaler til LaLiga. Dette betyr at FC Barcelona ikke kan avgjøre om fraværet hans etter ryggoperasjonen han gjennomgikk i forrige uke vil bli lenger enn tre måneder, og derfor ikke kan bruke deler av lønnen hans til å signere nye spillere, som den nye keeperen Joan García, i samsvar med Financial Fair Play-reglene.

Med andre ord, Ter-Stegen stopper, for tiden, lovlig registrere sine nye spillere til klubben. Nå vurderer FC Barcelona disiplinærtiltak mot spilleren.