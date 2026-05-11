FC Barcelona vinner ligatittelen på rad med 2-0-seier i el Clásico

HQ

FC Barcelona har erobret ligatittelen for andre år på rad, og for første gang i historien ble ligatittelen sikret i en Clásico, mot Real Madrid. To mål av Marcus Rashford og Ferran Torres sikret seieren, selv om uavgjort var nok for Barça, som nå ligger 14 poeng foran Madrid, med en perfekt hjemmestatistikk og har vunnet alle kampene på Camp Nou.

Det er Barcelonas 29. ligatittel totalt, med 11 av de siste 18 ligatitlene, og den andre for Hansi Flick siden han kom til laget og endret lagets skjebne fullstendig. Den tyske treneren var svært emosjonell da han talte til fansen på Camp Nou, fordi faren hans hadde dødd noen timer før kampen, og takket spillerne og alle som hadde støttet ham: "Det var en tøff kamp, og jeg kommer aldri til å glemme denne dagen".

Feiringen av ligatittelen, med tre spilledager igjen, vil finne sted i Barcelona på mandag, samtidig som Real Madrid slikker sårene etter en av sine verste uker i historien, med det sportslige nederlaget og uroen i garderoben som viser splittelse mellom spillerne, manglende autoritet fra trenere og ledere og avskyelige fans.

"Vi vet at Real Madrid alltid kommer tilbake. Vi er et lag som har falt mange ganger og reist oss mange ganger, men akkurat nå forstår jeg sinnet enhver madridista-fan kan føle, akkurat som vi føler det selv", sa trener Álvaro Arbeloa, som nesten helt sikkert ikke kommer til å sitte på benken neste sesong.