FC Barcelona vurderer rettslige skritt etter Florentino Pérez' beskyldninger

FC Barcelona har kunngjort at de "nøye undersøker uttalelsene og beskyldningene" fra Real Madrid-president Florentino Pérez, etter den eksplosive pressekonferansen der han anklaget pressen, sa at det er et komplott mot klubben fra pressen, og nevnte Negreira-saken.

"De blir for øyeblikket analysert, og det blir vurdert hvilke skritt som skal tas. Når det anses hensiktsmessig, vil eventuelle standpunkter og beslutninger som er vedtatt bli varslet", sier klubben i en uttalelse.

Selv om Barcelona ikke var hovedmålet til den 79 år gamle presidenten, som i stedet angrep pressen, spesielt ABC, sa Pérez at de har jobbet med et dokument som skal sendes til UEFA, der de forklarer de 18 poengene de har blitt stjålet av dommeravgjørelser denne sesongen i LaLiga, samt at de bare har vunnet 7 ligaer de siste 26 årene "fordi de har blitt stjålet".

Florentino Pérez utlyste nyvalg og ønsket nye kandidater velkommen, og i motsetning til de siste fem valgene siden 2009 kan han denne gangen få konkurranse av en mann Pérez beskrev som "hansom snakker med strømselskapene og har en søramerikansk aksent".