FC Barcelonas Camp Nou er ikke klar, og de spiller sin første hjemmekamp på treningsfeltet

FC Barcelona spiller sin første hjemmekamp i LaLiga neste søndag, 14. september, kl. 21:00 CET, 20:00 BST, men ikke på Camp Nou, som fortsatt er under bygging og ikke har fått tillatelse til å åpne de 27 000 setene som opprinnelig var tilgjengelige (det endelige stadionet vil kunne romme 105 000 mennesker, men det vil ikke skje før tidligst neste år).

I stedet vil LaLiga se gjennom fingrene med dette og la Barcelona spille kampen på Johan Cruyff-stadion, et UEFA Kategori 3-stadion som brukes av ungdomslaget og som treningsarena, og som har 6000 sitteplasser, noe som er mindre enn minimumskapasiteten LaLiga krever (8000 sitteplasser).

"Denne endringen av spillested krever at vi tilpasser billettprosessen til den reduserte kapasiteten på stadion, som har 6 000 tilskuere, betydelig færre enn Spotify Camp Nou", sier klubben. "For å garantere maksimal åpenhet og gi størst mulig muligheter til våre medlemmer, har klubben satt i gang en spesiell registrerings- og lotteriprosess for de med kjøpsprioritet."

Dette er den femtende gangen klubben utsetter åpningen av bygget som er under renovering, og som opprinnelig var forventet å åpne i slutten av 2024. Joan Laporta lovet på slutten av forrige sesong at Camp Nou skulle holde Joan Gamper Trophy i august, men det skjedde ikke.

Nå er det ingen forventede datoer for åpningen av stadion. Klubben håper å ha alle tillatelser klare før neste hjemmekamp, mot Getafe 21. september. En viktig dato er 1. oktober, når Barcelona tar imot PSG i Champions League: UEFA krever at alle hjemmekamper i ligafasen (frem til januar 2026) skal spilles på samme stadion.