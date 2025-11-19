FC Barcelonas president Joan Laporta etterforskes for påstått investeringsbedrageri

HQ

FC Barcelonas president Joan Laporta og visepresident Rafael Yuste etterforskes av provinsdomstolen i Barcelona for mistanke om bedrageri, etter at en kvinne har anmeldt dem for å ha tapt 100 000 euro investert i selskaper knyttet til dem, melder EFE.

Domstolen beordrer gjenåpning av saken, som tidligere ble avvist i juni i fjor av Barcelonas instruksjonsdomstol etter å ha utelukket "bedrag" i forbindelse med den mislykkede investeringen. Retten ber nå om å gjenoppta etterforskningen for å avgjøre om investoren var offer for en "kriminalisert virksomhet" i selskapet CSSB Limited, basert i Hong Kong.

Retten finner flere forhold som kan ha "straffbare implikasjoner", som mangelen på "fullstendig og sannferdig informasjon" om destinasjonen for investeringene, instrumentaliseringen av dem gjennom selskaper med "alvorlige likviditetsproblemer", og at kapitalen ble skaffet til veie "nesten utelukkende basert på deltakernes sosiale prestisje".

Det har vært andre søksmål mot dette selskapet, med andre kjente investorer, deriblant en annen tidligere Barça-leder, Xavier Sala. Laporta har tidligere vitnet som mistenkt mot i januar i fjor om dette temaet.