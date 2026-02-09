FC Barcelonas president Joan Laporta trekker seg for å stille til gjenvalg neste måned

HQ

FC Barcelonas president Joan Laporta har mandag morgen sagt opp sin stilling, sammen med deler av styret, for å kunne stille til gjenvalg neste måned. Dette er en obligatorisk regel i henhold til klubbens status: Han må trekke seg tre uker før valget, som er planlagt til 15. mars, der 140 000 klubbmedlemmer skal avgjøre hvem som skal bli ny president.

Andre styremedlemmer, deriblant visepresidentene Elena Fort og Rafael Escudero, har også trukket seg. Frem til 30. juni vil klubbens president være Rafael Yuste, inntil den valgte presidenten tar over.

Laporta er fortsatt hovedfavoritt til å bli gjenvalgt, men det finnes også andre kandidater: Victor Font, Xavier Vilajoana og Marc Ciria. De hevder at de vil gi klubben mer finansiell stabilitet og åpenhet, og Font legger til at han ønsker å gå videre "fra en personalistisk modell, typisk for fotballklubber på 80-tallet". Mellom 23. februar og 2. mars er det åpent for å sende inn forslag til kandidater, og det forventes at Laporta blir valgt igjen, fire år etter at han ble valgt med 54,28 % av stemmene.