FC Barcelonas Travis Scott-trøyer i begrenset opplag ble utsolgt på få minutter

FC Barcelonas siste samarbeid med en anerkjent artist har vært fruktbart. De vurderer nemlig å lansere flere utgaver av den eksklusive trøyen med Cactus Jack-merket, skapt av den populære rapperen Travis Scott.

Både herre- og damelaget vil bære denne spesielle trøyen i ligakampene 11. mai (mot Real Madrid i LaLiga) og 18. mai (mot Athletic Club i LaLigaF). Den katalanske klubben samarbeider ofte med populære artister for å lage trøyer i begrenset opplag før viktige kamper (som The Rolling Stones, Coldplay eller Rosalía).

Trøyene i begrenset opplag ble sluppet i dag på nettsiden deres, og de ble utsolgt på få minutter. Trøyene for menn og kvinner koster 399,99 euro, og er begrenset til 1899 eksemplarer. Klubben lanserte også 22 signerte enheter (11 for menn, 11 for kvinner), signert for tarting-oppstillingene, til en verdi av 2.999.99 euro.

En spesiell, privat konsert vil finne sted dagen før kampen, 10. mai, eksklusivt for gjester som er invitert av Spotify. En ny livsstilskleskolleksjon vil også bli lansert på Travis Scotts nettside 9. mai.