FDA godkjenner Yeztugo som den første behandlingen som gir nesten 100 prosent beskyttelse mot HIV

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Selv om HIV ikke lenger er like farlig som det var på 1980- og 1990-tallet, er det fortsatt et svært farlig virus hvis det ikke behandles. Heldigvis gjør imidlertid forskningen fremskritt, og Refractor melder nå at legemidlet Yeztugo (lenacapavir) er godkjent av det amerikanske legemiddelverket (FDA).

Det beskrives som den første behandlingen som gir praktisk talt 100 prosent beskyttelse mot HIV, og alt som kreves er to årlige injeksjoner. Daniel O’Day, administrerende direktør i Gilead Sciences, kommenterer:

«Dette er en historisk dag i den flere tiår lange kampen mot HIV. Yeztugo er et av de viktigste vitenskapelige gjennombruddene i vår tid og gir en svært reell mulighet til å bidra til å få slutt på HIV-epidemien.»

Selskapet ønsker nå å gjøre dette gjennombruddet tilgjengelig for så mange mennesker som mulig, også i fattigere land.