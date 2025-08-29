Fear Effect plutselig tilgjengelig på PS4, PS5, Switch og Steam

Som lyn fra klar himmel og uten forvarsel har Fear Effect plutselig dukket opp på moderne plattformer - PlayStation 4, PlayStation 5, Steam og Nintendo Switch. En ekte kultklassiker som opprinnelig ble utgitt for nesten nøyaktig 25 år siden, og som nå kan bli din for i underkant av ti dollar.

Det som gjør utgivelsen uvanlig, er den totale mangelen på en offisiell kunngjøring. Ingen av de involverte partene har gått frem for å promotere spillet - i stedet har de rett og slett skyggedroppet det rett i fanget på oss.

Likevel har både nostalgiske fans og nysgjerrige nykommere nå sjansen til å oppleve det cel-shaded eventyret igjen. For sin tid var det banebrytende - ikke minst på grunn av sin størrelse. Det var unektelig kult på den tiden, med fire CD-ROM-plater fulle av filmatiske mellomsekvenser. Kontrollen og spillopplevelsen lot riktignok en del å ønske, men hvem brydde seg om det når man satt der med store øyne og var som hypnotisert? Fear Effect var, og er, en ekte kultklassiker.

Spilte du Fear Effect i sin tid? Og hva er dine beste minner fra spillet?