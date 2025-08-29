Fear Effect plutselig tilgjengelig på PS4, PS5, Switch og Steam
Ut av det blå har Fear Effect gjort et overraskende comeback, og landet på moderne plattformer uten så mye som et pip fra utgiverne.
Som lyn fra klar himmel og uten forvarsel har Fear Effect plutselig dukket opp på moderne plattformer - PlayStation 4, PlayStation 5, Steam og Nintendo Switch. En ekte kultklassiker som opprinnelig ble utgitt for nesten nøyaktig 25 år siden, og som nå kan bli din for i underkant av ti dollar.
Det som gjør utgivelsen uvanlig, er den totale mangelen på en offisiell kunngjøring. Ingen av de involverte partene har gått frem for å promotere spillet - i stedet har de rett og slett skyggedroppet det rett i fanget på oss.
Likevel har både nostalgiske fans og nysgjerrige nykommere nå sjansen til å oppleve det cel-shaded eventyret igjen. For sin tid var det banebrytende - ikke minst på grunn av sin størrelse. Det var unektelig kult på den tiden, med fire CD-ROM-plater fulle av filmatiske mellomsekvenser. Kontrollen og spillopplevelsen lot riktignok en del å ønske, men hvem brydde seg om det når man satt der med store øyne og var som hypnotisert? Fear Effect var, og er, en ekte kultklassiker.
Spilte du Fear Effect i sin tid? Og hva er dine beste minner fra spillet?