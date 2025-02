Fear Street: Prom Queen kommer til Netflix i mai

Netflix har virkelig fått jackpot med Fear Street serien. Helt siden den debuterte noen få filmer i denne franchisen tilbake i 2021, har vi sett streameren følge opp ved å doble ned på den med flere oppføringer. Et slikt eksempel på dette kommer til våren og er kjent som Fear Street: Prom Queen.

Denne filmen tar oss tilbake til Shadyside for å oppleve en opprivende fortelling om hvordan flere jenter begynner å forsvinne under balldronningskampanjene sine, etter at en overraskende og uventet utenforstående blir med i innsatsen. Det er unødvendig å si at ting kommer til å bli ganske blodige.

Det fullstendige sammendraget for Fear Street: Prom Queen er som følger: "Velkommen tilbake til Shadyside. I denne neste delen av den bloddryppende Fear Street-serien er skoleballsesongen på Shadyside High i gang, og skolens ulveflokk av It Girls er opptatt med sine sedvanlige søte og ondskapsfulle kampanjer for kronen. Men når en modig outsider melder seg på i konkurransen, og de andre jentene begynner å forsvinne på mystisk vis, er det plutselig duket for en helvetes ballkveld for avgangsklassen '88."

Filmen har premiere på Netflix 23. mai, noe som nylig ble bekreftet i en ny trailer.